Магдалена Волиньска, жена британского гражданина Алана Смита, отбывающего срок в белорусской колонии, обратилась с жалобой в общественную наблюдательную комиссию с просьбой проинспектировать колонию ИК-3 в Витебске. Кроме того, она рассказала, что дело Алана упоминалось при представлении альтернативного доклада на 63-ей сессии Комитета против пыток ООН 26 апреля в Женеве.

Алан Смит — выходец из Ирака, имеет британское гражданство. Вместе с женой Магдаленой он основал «Курдско-Европейский Бизнес Центр». По словам Магдалены, компания на легальной основе помогала бизнесменам из Ближнего Востока оформлять документы, чтобы жить и работать в европейских странах. Кроме того, они организовывали лечение в европейских больницах для выходцев из Ирака. Сейчас Алан отбывает наказание сроком 2 года в колонии ИК-3 в конце ноября 2017 года, куда попал по обвинению в организации незаконной миграции.

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Несколько месяцев назад Алану было отказано в возможности досрочного освобождения из-за нарушения режима: он носил теплые штаны (что, по словам начальника тюрьмы, не допускалось).

Как утверждает Магдалена, с самого начала руководство ИК-3 начало создавать проблемы, отказываясь принимать передачи. Алану пришлось провести месяцы без теплой одежды и базовых продуктов. Кроме того, до сих пор не принята передача книг и газет, предоставленная Британским Посольством в Минске.

«В соответствии с правилами колонии, заключенным разрешается сделать три телефонных звонка в месяц, каждый не дольше 15 минут. С февраля Алан был лишен телефонных звонков. Администрация тюрьмы задерживает письма — как сообщает Алан, все письма изымаются. Это бесчеловечно — лишить людей, уже страдающих в условиях заключения, возможности посылать и получать письма от их любимой семьи», — рассказывает Магда. «Можете только представить, насколько тяжело для Алана быть там без какого-либо контакта. Я не видела его с самого дня ареста 29 сентября 2016 года. Я не могу понять, почему его нужно так сильно наказывать.»

Магда также упоминает инцидент сильного отравления в ИК-3, когда более половины заключенных было госпитализировано. По её словам, этот факт скрывается, и британское посольство не может получить информацию о состоянии здоровья Алана уже более месяца.

Алан имеет проблемы со здоровьем, такие как периодические головные боли, боль в руке (у Алана вставлена металлическая пластина в левой ключице); ему требуется срочное посещение окулиста и стоматолога, и он потерял в весе около 20 кг.

Витебская колония глазами Алана Смита. Иллюстрация с Facebook

«В любой стране человек может быть лишен свободы, но не достоинства и человечности, и к сожалению, в Беларуси эта проблема по-прежнему существует. Общественность должна иметь возможность проверять положение дел в местах лишения свободы. ИК-3 по своему названию является исправительным учреждением, но как они могут исправлять заключенных, в особенности иностранцев, если никто не занимается их образованием, никто не спрашивает у них как они понимают друг друга, также нет никакой работы или занятий спортом, и таким образом большую часть времени они просто сидят в камере,» — говорится в жалобе, направленной в адрес Республиканской общественной наблюдательной комиссии за соблюдением прав заключенных.

Магда благодарна за солидарность и помощь, которую оказывают правозащитники и неравнодушные граждане. Например, Алана подписали на некоторые газеты, такие как «Minsk Times», так что информация всё-таки доходит до колонии. В одном из писем Алан пишет, что библиотекарь из колонии просит передавать ему книги и газеты, так как в местной библиотеке нечего читать.

25 мая у Алана день рождения, и Магда призывает присылать ему открытки со словами поддержки в отряд №6. Рисунки, письма и новости собираются на отдельной страничке в Фэйсбук под именем её мужа, которую ведёт Магдалена.