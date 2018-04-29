В Конституции много устаревших норм, но они не мешают существовать обществу. Поэтому референдума в ближайшее время не будет. Об этом в эфире ОНТ заявила председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина.

«Президент внес полную ясность во все разговоры — референдума в ближайшее время не будет. И поэтому те, кто долго спекулировал на эту тему, могут расслабиться», — заявила глава ЦИК.

При этом она отметила, что «он, возможно, когда-то произойдет, если будет решение об изменении каких-то кардинальных положений Конституции».

Однако к этому, по мнению Ермошиной, должны созреть общество и государство, а также появиться предпосылки.

«Да, у нас в Конституции уже достаточно много устаревших норм, но если они не являются в данный момент горячими, то есть не мешают обществу существовать и функционировать, то стабильность намного важнее модернизации конституционных норм», — заявила Ермошина.

Она также заверила, что когда предпосылки для проведения референдума появятся, «общество будет заблаговременно проинформировано».

Ранее, напомним, Лидия Ермошина заявляла, что прежде чем что-то менять, надо «проработать возможные изменения», «внести предложения» и «изучить их целесообразность».

Председатель ЦИК уточнила, за какое время общественность должна узнать о предстоящем референдуме. «Избирательные участки на референдум могут создаваться не за 60 дней, а намного позже — за 25 (я сначала говорила о сроке в 70 дней). То есть с точки зрения технической и юридической достаточно 40 дней, чтобы подготовить и провести референдум», — сказала Лидия Ермошина.

Она также отметила, что изменения вынесут на всенародное обсуждение, которое не должно быть слишком долгим: «Мы не можем жить, как на вулкане. Зачастую все политические дискуссии приводят к непредсказуемым последствиям».

Как появилась дискуссия

В 2016 году партия ЛДП предложила провести референдум о внесении изменений в Конституцию, на который предлагалось вынести среди прочего вопрос об увеличении срока полномочий депутатов обеих палат парламента и местных советов с 4 до 5 лет и увеличении срока полномочий президента с 5 до 7 лет. Комментируя эти предложения, Лидия Ермошина в конце того же года заявила, что ЦИК никаких поручений на этот счет не получала.

Однако 15 марта 2018 года этот вопрос на встрече с судьями Конституционного суда затронул президент Беларуси Александр Лукашенко. Он заявил, что «нужны наработки».

«А вдруг жизнь перед нами поставит вопрос, может быть, не ребром, но сложится ситуация, что надо быстро, в течение года, выдать на-гора новую Конституцию, положить народу на стол — голосуйте (я сторонник только всенародного референдума), а у нас наработок не будет», — предположил руководитель государства.

Затем о возможности и необходимости референдума заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина.

10 апреля во время встречи с представителями государственными СМИ Александр Лукашенко, комментируя перспективы внесения изменений в Конституцию, отметил, что, с его точки зрения, часть функций должна перейти от президента другим ветвям власти. Особенно, по его мнению, надо усилить роль исполнительной власти. При этом Александр Лукашенко считает, что момент для изменения Конституции еще не наступил. «Знаю точно, что этот момент еще не наступил», — подчеркнул он.

Но уже 24 апреля, выступая с посланием к парламенту и народу, он заявил, что «лично я ни о каком референдуме пока даже не думал».