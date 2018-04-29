Активисток движения «Матчын рух 328», которые 27 апреля начали голодовку в Калинковичах, пригласили в Администрацию президента на встречу с Натальей Кочановой. Об этом БелаПАН сообщила одна из участниц голодовки Татьяна Каневская.

По ее словам, вечером 27 апреля, около 21.00, в частную квартиру, где проводят голодовку шесть женщин, явились председатель Калинковичского райисполкома Сергей Гвоздь и председатель райсовета депутатов Виктор Замостик. «Они пришли, чтобы с нами познакомиться и сообщить, что 2 мая Администрация президента готова нас принять. Мы сказали, что Кочанова нам не нужна, мы с ней общались, но она не решает те вопросы, которые мы задаем, поэтому мы предложили свой список встреч. Если они нам его предоставят — мы поедем», — подчеркнула Татьяна Каневская.

Другая участница голодовки Лиана Шуба рассказала, что в списке, который предложили женщины — председатель Верховного Суда, генеральный прокурор, руководители Совета безопасности, Следственного комитета, министр внутренних дел, руководство Палаты представителей и Совета Республики. «Мы хотим донести до этих людей, что необходимо изменение законодательства, хотим добиться от них конкретных действий и обозначения конкретной даты — когда законопроект будет готов, когда будет внесение изменений в статью 328 УК», — заметила Шуба.

До Совета безопасности участники голодовки хотят донести, что угрозой национальной безопасности является не только наркоманизация населения, но и когда молодые люди, которые должны служить в армии, сидят в тюрьме, и многие — из-за провокаций.

«Если кто-либо из чиновников, от которых зависит судьба законопроекта и пересмотра уголовных дел, не захотят с нами встретиться, то тогда в любом случае только встреча с Лукашенко», — добавила участница голодовки.

По ее словам, председатели райисполкома и райсовета даже извинились за действия своих подчиненных, так как 27 апреля голодающих посещали представители милиции — приносили повестку в прокуратуру, а еще директор школы, которая беспокоилась за несовершеннолетних детей без присмотра, приходили с работы дочери хозяйки квартиры.

«Но нам в Гомельском горисполкоме объяснили раньше, что на частной территории мы можем голодать, нельзя только вывешивать лозунги на улицу и не выкрикивать их», — отметила Шуба.

Голодающие просили также местные власти помочь им с транспортом на 2 мая, так как это будет уже шестой день голодовки, и женщины будут обессилены. Еще одна просьба — позволить голодающим, чтобы их сопровождали представители негосударственных СМИ (БелаПАН, Tut.by, «Радио Свобода», «Наша Ніва») — «чтобы нас привезли в Администрацию президента, а не в изолятор на улице Окрестина».

Активисты общественной инициативы «Материнское движение 328», которая объединяет родственников осужденных по статье 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов), объявили бессрочную голодовку 27 апреля. Акция проводится под Минском и в Калинковичах.

Цель голодовки — привлечь внимание властей к необходимости смягчения наказания по статье 328 УК. Участники акции требуют также создать комиссию по пересмотру соответствующих уголовных дел начиная с 2013 года и внести изменения в законодательство, в том числе для более широкого применения амнистии и условно-досрочного освобождения к осужденным по ст. 328 УК.

Шесть активистов собрались под Минском, еще столько же — в Калинковичах (Гомельская область). С ними находятся группы поддержки, которые следят за состоянием здоровья голодающих.