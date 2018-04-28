Никакого иностранного вмешательства во внутриполитические процессы в Армении нет, заявил в субботу, 28 апреля, на пресс-конференции для зарубежных СМИ в Ереване и.о. министра юстиции Армении Давид Арутюнян. По его словам, происходящее в стране — «исключительно внутриполитическая ситуация», а цель различных контактов и консультаций с внешними актерами, такими, как Россия, Евросоюз и США, преследуют цель разрядить возникшую ситуацию.

При этом Арутюнян подчеркнул, что никакого прессинга со стороны Москвы нет, кроме предложений и призывов к мирному политическому разрешению кризиса. Исполняющий обязанности главы Минюста выразил уверенность, что этот кризис в стране должен быть урегулирован исключительно в рамках законности.

РПА монополизировала власть

Отсутствие какого-либо давления на власти Армении внешних сил подтвердила и вице-спикер Национального собрания Армении Арпине Ованнисян, также принявшая участие в пресс-конференции.

Давид Арутюнян признал, что правящая Республиканская партия Армении (РПА) монополизировала власть, что было ошибкой. Впредь мы не можем допустить, чтобы какая-то одна партия имела монопольное положение на политической карте страны», — заявил и.о. министра юстиции.

Акции протеста продолжаются

Между тем акции протеста, возглавляемые Николом Пашиняном, продолжаются и переместились в крупные города Армении. В пятницу, 27 апреля, массовые шествия и митинги оппозиционер провел во втором по величине городе республики Гюмри, в субботу — в городах Иджеван и Ванадзор. В них принимают участие десятки тысяч людей. Лидер протестного движения уверен, что власти просто тянут время, не понимая, что ситуация в стране изменилась, «бархатная революция» победила, и Республиканская партия теперь не может претендовать на власть.

По положению на субботу, 28 апреля, на пост-премьер-министра выдвинута только одна кандидатура — парламентский блок «Выход» назвал имя своего кандидата Никола Пашиняна. На первое мая запланировано специальное заседание парламента, на котором будет избран новый премьер-министр Армении.

Напомним, что протесты в Армении продолжаются с середины апреля. В результате премьер-министр Серж Саргсян, занимавший пост президента страны два срока с 2008 года, подал в отставку. Ранее в Армении была принята конституционная реформа, предполагающая переход от президентской формы правления к парламентской. 17 апреля Саргсян был назначен премьер-министром Республики Армения, получив поддержку 77 из 97 депутатов Национального собрания. Согласно поправкам, внесённым в Конституцию Армении на референдуме 2015 года, именно премьер-министр является основным носителем власти в стране. Назначение Саргсяна на пост главы правительства привело к массовым протестам, основным лидером которых стал лидер оппозиционного блока Елк Никол Пашинян. 23 апреля на фоне этих протестов Саргсян был вынужден подать в отставку.

Никола Пашиняна профессиональный депутат и оппозиционер, в парламенте с 2012 года. Являясь лидером одной из самых малочисленных парламентских фракций, он активно критиковал Саргсяна, министра обороны, олигархов, Россию за поставки вооружения Азербайджану. Пашинян поддерживает евроинтеграцию.