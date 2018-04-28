Пилотный проект по выделению полосы для велосипедистов на проезжей части планируется реализовать в Минске, сообщил сегодня на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА «Как городскую среду сделать дружественной велосипедистам» заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Андрей Зырянов.

«Мы работаем совместно с велосипедным обществом. Это непростой проект, есть много нюансов, которые нужно учесть. Ошибки могут привести к серьезным последствиям. На последнем этапе проектировщики дорабатывают замечания, которые высказали сотрудники Госавтоинспекции», — отметил Андрей Зырянов.

Ожидается, что решение будет принято в ближайшее время, и в летний период начнутся конкретные шаги по реализации проекта. Выделенная полоса для велосипедистов должна появиться по улице В.Хоружей на участке от проспекта Независимости до улицы Куйбышева.

По словам Андрея Зырянова, это непростой участок с точки зрения организации безопасности дорожного движения. Но он нужен, чтобы связать проспект Независимости с интенсивным велосипедным движением в другой части города.

«Мы не искали легких путей, хотелось бы, чтобы создаваемая инфраструктура была востребована», — отметил он.

По данным Минского велосипедного общества, в городе насчитывается 800 тыс. велосипедистов. Протяженность магистральной велодорожки в столице составляет 27 км, прогулочных велодорожек — 4,5 км, совмещенных пешеходно-велосипедных — 188 км.