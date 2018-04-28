Соединенные Штаты в очередной раз продлили на полгода режим приостановки санкций в отношении девяти белорусских предприятий. Сообщение об этом распространило 27 апреля Министерство финансов США.

«Министерство финансов США с учетом консультаций и в координации с Государственным департаментом США продлевает разрешение на совершение сделок с белорусскими предприятиями, подпадающими под санкции согласно указу президента США № 13405. Данное разрешение не освобождает заблокированную собственность этих предприятий», — говорится в релизе Минфина. Решение будет действовать до 30 октября 2018 года.

Санкции в отношении ряда белорусских предприятий были введены на основании указа президента Джорджа Буша от 16 июня 2006 года в связи с нарушением прав человека в Беларуси и с тех пор периодически продлевались. В санкционный список входят Белорусский нефтяной торговый дом, концерн «Белнефтехим», Belneftekhim USA Inc., ОАО «Белшина», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «Нафтан» и ОАО «Полоцк-Стекловолокно».

29 октября 2015 года Минфин США принял решение о частичном смягчении санкций на полгода (до 30 апреля 2016 года), разрешив транзакции. При этом если сумма сделки превышает 10 тыс. долларов, граждане США обязаны ставить в известность управление контроля иностранных активов Госдепартамента. Это решение продлевается каждые полгода.

Приостановка санкций США стала возможной после освобождения политзаключенных в 2015 году, спокойных выборов в октябре того же года, а также прохождения в парламент первых оппозиционных депутатов за 12 лет в 2016 году.

