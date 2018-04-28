На развязке трассы М-10/ Р-13 (363 километр, в районе Лунинца) на пересечении путепровода с железнодорожным полотном лопнули опоры путепровода и накренились, сообщает ГАИ Брестской области.

Движение по путепроводу запрещено. В настоящее время прорабатываются альтернативные маршруты движения.

— Во время проведения ремонтных работ на путепроводе произошла деформация строительных конструкций. Движение автомобилей остановлено — объезд через Лунинец, движение по железной дороге тоже приостановлено, — сообщил TUT.BY официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий.

На развязке трассы М-10/ Р-13 (363 километр, в районе Лунинца) на пересечении путепровода с железнодорожным полотном лопнули опоры путепровода и накренились, сообщает ГАИ Брестской области.

Движение по путепроводу запрещено. В настоящее время прорабатываются альтернативные маршруты движения.

— Во время проведения ремонтных работ на путепроводе произошла деформация строительных конструкций. Движение автомобилей остановлено — объезд через Лунинец, движение по железной дороге тоже приостановлено, — сообщил TUT.BY официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий.