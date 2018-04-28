«Думаю, вы услышали разговор. Вы должны понимать, что это не от него исходит — губернатора — и не от председателя райисполкома. Это политика. Сегодня должна быть такая политика. Я вам сказал по большому счету, почему. Чтобы нас не перевернули. Я вам сказал в Послании — нам еще подкинут этих проблем, посмотрите. Но я за вас меньше беспокоюсь. У нас там, в Минске, дай бог удержать ситуацию», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко напомнил о событиях в Армении, где «полыхнула вся страна».

«Я с президентом разговаривал. Он мне позвонил, говорит: Александр Григорьевич, прозевали», — сказал белорусский глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что были и другие причины, которые привели к событиям в Армении, прежде всего серьезные проблемы в экономике страны и с коррупцией.

«Почему я особенно губернаторов в последнее время дергаю — если прозевают губернаторы, никто не поправит. Это мне потом надо бежать и закладывать голову. Это центральные люди в стране — губернаторы и мэр Минска. А в его команде все вы, особенно председатели райисполкомов. Смотрите, чтобы мы сами себе не создали проблем», — подчеркнул глава государства.

«Люди должны чувствовать и понимать, что мы стараемся для них что-то сделать. Городок в порядок привели — хорошо. Останавливаться только не надо, а от центра идти на окраину. И требовать от человека результата. Другого не дано, чтобы не потерять страну, — сказал Александр Лукашенко. — И работать надо так, чтобы в нас потом палками не бросали. Поэтому власть должна осуществлять свои функции как следует».

Лукашенко предупредил, чтобы перед руководителями на различных уровнях ставились посильные задачи. «Не допускайте головотяпства и дурноты. Хватает у нас работы. Но не надо создавать самим себе проблем. Не дергайте руководителей. Руководитель — это наш актив. Пусть они работают. Всегда надо дать руководителю шанс. Не надо потворствовать, но и перенапрягать излишне не надо», — отметил глава государства.