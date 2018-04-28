28 апреля на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару США и евро, ослабел — к российскому рублю.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0006 рубля (0,02%) и составил 2,4258 рубля.

Курс доллара США уменьшился на 0,0094 рубля (0,47%) до 2,0000 рубля.

Курс российского рубля вырос на 0,0156 рубля (0,49%) и составил 3,2212 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, который во многом зависит от цен на нефть. Фьючерсы на нефть Brent стабильны и находятся в районе 74,5 доллара за баррель.

В России официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на 29 апреля, снизился на 72,63 копейки и составил 61,9997 рубля.