Embraer-195
Иллюстрация с сайта samolets.com

28 апреля «Белавиа» отправила первый рейс по маршруту Минск — Ростов-на-Дону — Минск. На сегодня это девятый российский аэропортом в маршрутной сети национальной авиакомпании.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, полеты в Ростов будут осуществляться на регулярной основе 4 раза в неделю с вылетом из Минска в 23.30 по понедельникам, средам, пятницам и субботам и прибытием в международный аэропорт Ростов-на-Дону на следующий день в 1:45. Обратный рейс планируется осуществлять с вылетом в 3:15 по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям и прилетом в национальный аэропорт Минск в 5:35. Время для всех аэропортов указано местное.

«Мы рассчитываем, что запуск прямого рейса между Минском и Ростовом-на-Дону в первую очередь будет способствовать экономическому росту обоих городов и развитию сотрудничества Республики Беларусь и регионов Российской Федерации. Кроме этого, мы уверены, что рейс будет популярен в период чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Так, зрители из Беларуси и европейских стран смогут с комфортом добраться до Ростова-на-Дону», — отметил генеральный директор ОАО» Авиакомпания «Белавиа» Анатолий Гусаров.

Полеты планируется осуществлять на комфортабельном авиалайнеры Embraer-175 пассажировместимостью 76 мест. Продолжительность полета приблизительно 2 часа 20 минут.

В связи с высокой загрузкой первого рейса (из Минска 52 пассажира, из Ростова-на-Дону — 98) тип воздушного судна был заменен на более вместительный Embraer-195.

Стоимость авиабилетов с сайта belavia.by в одну сторону составляет от 106 евро, включая пошлины, и от 199 евро — туда-обратно.

Аэропорт Ростов-на-Дону обслуживает международные и внутренние авиарейсы, это один из крупнейших аэропортов Южного федерального округа России. С сентября 2014 года входит в холдинг «Аэропорты регионов», сотрудничает с 30 российскими и зарубежными авиакомпаниями. Маршрутная сеть связывает Ростов-на-Дону регулярными и чартерными рейсами с 50 городами России и мира.

Ростов-на-Дону стал 9-ым российским аэропортом в маршрутной сети авиакомпании «Белавиа». На сегодня белорусский перевозчик выполняет регулярные рейсы в следующие аэропорты России: московское Домодедово, аэропорт Московской области Жуковский, международный аэропорт Пулково (Санкт-Петербург), международный аэропорт Краснодар, международный аэропорт Стрыгына (Нижний Новгород), международный аэропорт Сочи, международный аэропорт Храброво (Калининград ), международный аэропорт Казань.

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