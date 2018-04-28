«Беларуськалий» и белорусско-китайское предприятие «Белкалий-Мигао» построят завод по производству минеральных удобрений нитрата калия в Любанском районе на промышленной площадке 4-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий». Это следует из постановления Совета Министров от 25 апреля №324, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает belta.by.

Строительство завода по производству нитрата калия будет идти в 2018-2019 годах. Инвестпроект реализуют «Беларуськалий» и «Белкалий-Мигао» (создано с участием китайского производителя калийных удобрений Migao Corporation). Курировать проект будет председатель Минского облисполкома Анатолий Исаченко.

Из уведомления о проведении общественных обсуждений на сайте «Беларуськалия» следует, что строительство завода по производству нитрата калия мощностью 160 тыс. т в год на промышленной площадке 4-го рудоуправления предприятия планируется в рамках диверсификации производства путем организации выпуска нового вида минеральных удобрений.

В таком же направлении развивается мировая калийная индустрия: ведущими производителями калийных удобрений (Potash Corp., Mosaic, K+S, ICl) уже освоено производство бесхлорных комплексных удобрений, в состав которых входят основные питательные вещества K, N, P, добавки в виде S, Mg, Na и различные микроэлементы.

Планируемое новое производство нитрата калия с использованием в качестве сырья калия хлористого технического позволит выпускать новое комплексное удобрение, практически не содержащее хлоридов. Нитрат калия имеет специфические характеристики (источник азота и калия), целевыми сельхозкультурами для внесения которого являются овощи, фрукты, табак, хлопок, цветы. Кроме того, нитрат калия технического качества широко используется в промышленности, включая производство стекла, взрывчатых веществ, в обработке металлов, фейерверков и в последнее время в концентраторах солнечной энергии (CSP). В пищевой промышленности нитрат калия может использоваться в качестве консерванта.