ЗАО «Минский завод виноградных вин» осуществило первую поставку своей продукции в торговую сеть Auchan («Ашан») в Российской Федерации.

Теперь в российских магазинах французской компании, работающей во многих странах мира, будет представлена премиальная водка Gerard Depardieu («Жерар Депардье») белорусского производства, которую выпускают на Брестском филиале Минского завода виноградных вин, передает БЕЛТА.

В Москве состоялась пресс-конференция с участием генерального директора «Ашана» Франсуа Реми и Жерара Депардье, посвященная выходу на российский рынок новой «именной» продукции.

Как отметил Франсуа Реми, «Ашан» гордится тем, что эту торговую сеть выбрал Жерар Депардье. «Помимо того, что он великолепный актер, он обладает отличным вкусом и любовью к гастрономии, которыми я восхищаюсь. Сотрудничество с Жераром Депардье позволит торговой сети «Ашан» предлагать продукты, в разработке которых или в их поиске он участвовал со своей командой», – заверил Франсуа Реми.

По словам руководителя крупнейшей торговой сети в России, «Ашан» стремится к тому, чтобы стать гарантом вкусных, натуральных продуктов, полезных для здоровья. «И мы рады, что сможем продавать такие товары вместе с Жераром Депардье, который символизирует собой эту политику. Здесь соединяется французское кулинарное мастерство с белорусским и российским качественным производством», – уверил журналистов Франсуа Реми.

Более того, гендиректор сети «Ашан» уверен в экспортном потенциале новой торговой марки Gerard Depardieu Минского завода виноградных вин.

«Наша компания представлена в 17 странах, и у нас есть политика развития экспорта. Мы предоставим производителям, которые подписали контракты с нашей сетью, возможность выхода на другие рынки. Белорусскую продукцию мы будем тоже продвигать через партнерские каналы, которые у нас есть. Когда я вижу, как она оформлена, когда я знаю ее качество, я уверен, что нас ждет большой успех», – подчеркнул Франсуа Реми.

К производству крепкого алкоголя под брендом Gerard Depardieu знаменитый киноактер имеет самое непосредственной отношение – он участвовал в разработке рецептуры. Как считает сам Депардье, продукт в итоге получился очень качественным.

«Получился действительно премиальный высококачественный напиток – мягкий, гармоничный, с чисто французской элегантностью и утонченностью. Я полностью удовлетворен нашим сотрудничеством с компанией из Беларуси и уверен, что покупатели и в России, и во Франции, и в других странах должным образом оценят новый продукт», – подчеркнул Депардье.

По словам знаменитого актера и винодела, он давно хотел понять суть этого вида крепкого алкоголя. В восьмидесятых годах, когда Депардье впервые познакомился с этим напитком, это был спирт, смешанный с водой. «А потом я понял, что это особый напиток. Что его можно делать с таким же искусством, как во Франции делают вино. И именно такой продукт делают мои друзья в Беларуси», – сказал Жерар Депардье.

Появление имени актера на этикетке новой продукции белорусского производителя имеет свою историю. Жерар Депардье посещал Минский завод виноградных вин в начале декабря 2017 года.

Во время визита Депардье узнал, что минское предприятие также производит и крепкие алкогольные напитки, которые экспортируются в 25 стран мира. Так родилась идея создать совместный проект под маркой Gerard Depardieu.