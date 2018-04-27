Со вчерашнего дня неизвестно местонахождение 10-летнего Алеши Соболева, сообщает naviny.by со ссылкой на поисково-спасательную группу «Ангел».

Мальчик, проживающий по адресу: Минск, ул.Налибокская, 40-77, после школьных занятий зашел в гости к другу и домой не вернулся.

Приметы: 10 лет, рост 130 см, среднего телосложения, волосы короткие темно-русого цвета. Был одет: куртка темно-зеленого цвета до бедра, брюки темного цвета, туфли черного цвета. При себе была шапка в полоску бело-голубо-оранжевого цвета и портфель.

Официальная группа в соцсети поисково-спасательного отряда «Ангел» сообщает, что последний раз Алешу видели 26 апреля, в 21.00, во дворе дома №104 по улице Каменногорской.

Фрунзенское РУВД просит граждан, обладающих информацией о местонахождении мальчика, сообщить в милицию по телефонам: 8 (017) 207-67-67, 8 (029) 861-56-80, 8 (044) 751-09-98 либо 102.

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