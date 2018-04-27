Трудовой кодекс в Беларуси планируется дополнить некоторыми новшествами. Например, в него хотят внести такое понятие как «одинокий родитель». Об этом рассказала начальник главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Валентина Масловская в интервью газете «Республика».

В настоящее время под такую классификацию подпадает мать, не состоящая в браке и воспитывающая несовершеннолетнего ребенка, сведения об отце которого внесены в запись акта о рождении ребенка со слов матери. Новое же понятие будет куда шире и объемнее. Оно затронет большую категорию лиц — мать, отца, усыновителей и удочерителей, а еще тех, чей супруг или супруга лишены родительских прав, признаны недееспособными, объявлены умершими, признаны безвестно отсутствующими.

Еще одно из планируемых новшеств — введение новой формы занятости: дистанционная работа с заключением трудового договора. Это выполнение трудовой функции, определенной трудовым договором, с использованием коммуникационных и информационных технологий вне места нахождения нанимателя.

«Такой труд не предполагает определение рабочего места. Для нанимателя плюс в экономии денег на его создание. Для работника — в свободном и гибком графике. Новый подход позволит прописывать в правилах внутреннего трудового распорядка «работу вне офиса». Работник сможет выполнять задания и пересылать их нанимателю по электронной почте, не тратя при этом времени на дорогу. Очень удобно для женщин, воспитывающих малолетних детей, а также для людей с ограниченными возможностями», — пояснила Валентина Масловская.

Новшество касается только той работы, которая может выполняться с использованием IТ-технологий. Дистанционный труд может использоваться как в мелком бизнесе, так и на крупных госпредприятиях.