C 30 апреля Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) запрещает поставки продукции с пяти предприятий Беларуси.

Как сообщила служба, по результатам инспекций, проведенных с 10 по 14 апреля в Беларуси, временные ограничения введены на поставки с предприятия «Вахавяк плюс» (занимается убоем, переработкой и разделкой мяса крупного рогатого скота производством сырых полуфабрикатов), мясокомбината «Кошелево» (производство говядины), мясокомбината «Мир» (производство готовой мясной продукции, полуфабрикатов), ООО «Велград» (производство полуфабрикатов из мяса птицы и говядины), а также с Каменецкого сыродельного завода.

Как пояснил Россельхознадзор, в ходе инспекции было установлено, что в Беларуси «при откровенном попустительстве и содействии со стороны ветеринарной службы действует система, в рамках которой предприятия, поставляющие продукцию в Россию, используют сырье предприятий, ввоз с которых в Россию временно ограничен, или сырье, не предназначенное для свободной реализации».

Также были установлены факты поступления на белорусские предприятия говядины с Украины, которая затем отправляется в адрес российских предприятий. Таким образом, происходит легализация «санкционной» продукции.

Служба ожидает от белорусской стороны устранения выявленных нарушений и подготовки комментариев к предварительному отчету, с исчерпывающей информацией о принятых мерах по существу каждого нарушения.

Кроме того, Беларусь должна будет перепроверить все свои мясомолочные предприятия, внесенные в Реестр ТС, и оставить в нем только те, которые соответствуют требованиям ЕАЭС.