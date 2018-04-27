В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали ноту, врученную белорусскому послу МИД Литвы, сообщает БЕЛТА.

«Да, мы получили ноту литовской стороны. Направим обращение МИД Литвы в компетентные белорусские структуры и оперативно подготовим официальный ответ», — заявил журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

«Исчерпывающий комментарий по этой ситуации уже был дан МЧС и Минэнерго Беларуси. Поэтому очевидно, что информация о неком «пожаре» и сопровождающие ее домыслы были специально припасены к годовщине трагической катастрофы на ЧАЭС и используются в откровенно политических и пропагандистских целях», — добавил он.