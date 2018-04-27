Проект закона о СМИ проходит этап детальной доработки, сообщил на пресс-конференции заместитель министра информации Беларуси Павел Легкий.

«Закон прошел первое чтение. Достаточно много было высказано замечаний, предложений. И сейчас мы находимся на этапе спокойной их отработки», — сказал замминистра, передает БЕЛТА.

По его словам, работа идет как в Министерстве информации, так и на площадке профильной комиссии Палаты представителей.

Это не кулуарная работа, к ней будут привлекаться представители общественных организаций, которые уже в формате круглого стола, рабочих групп будут обсуждать конкретно детали, предлагаемые новации, замечания и предложения, представленные в том числе и Белоруской ассоциацией журналистов, рядом депутатов, журналистами, людьми, посчитавшими необходимым высказаться от имени общественности по данному проекту закона.

Замечания также есть со стороны госорганизаций, государственных СМИ, рассказал Павел Легкий.

Замминистра не исключил возможности, что ко второму чтению проект закона претерпит определенные изменения и будет не в том виде, в каком он проходил первое чтение. «Такое вполне возможно, исходя из той работы, которая уже начата», — отметил он.