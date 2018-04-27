Культурной столицей года в 2019-м станет город Пинск Брестской области. Такое решение принято коллегией Министерства культуры, сообщили в ведомстве, передает БЕЛТА.



Пинск является третьим по величине городом Брестской области, в котором проживает 138 тыс. человек. Современный Пинск — это город с развитой промышленностью и культурой. Хозяйственный комплекс представлен широкой сетью предприятий промышленности, строительства, транспорта, связи, бытового обслуживания и коммунального хозяйства, торговли и общественного питания, банковского, страхового и информационного обслуживания.

По сохранности древней планировки, наличию памятников архитектуры, градостроительства, истории Пинск считается одним из уникальных городов страны: в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси включено 186 таких объектов. Особую значимость представляет исторический центр города, где 163 объекта образуют уникальный градостроительный памятник республиканского значения.

Сеть учреждений культуры насчитывает 11 организаций, где работают 54 коллектива любительского художественного творчества, из них 20 имеют звание «заслуженный», а также наименование «народный» и «образцовый». Пинск также является одним из центров возрождения лютневой музыки Беларуси. В год 920-летия города был проведен первый региональный фестиваль старинной музыки «Старажытныя ўзоры».

В течение года в Пинске будут реализованы многочисленные проекты, пройдут концерты лучших творческих коллективов и исполнителей как Пинского региона, так и других городов Беларуси, пройдут фестивали, конкурсы, выставки областного, республиканского и международного уровней.

Республиканская акция «Культурная столица года» проводится Министерством культуры и заинтересованными с 2010 года. В каждом из городов, которые были объявлены культурной столицей, реализуются инновационные проекты по презентации культурной самобытности этих городов, развитию и популяризации традиций и достижений национальной культуры, активизации творческой инициативы, повышению туристической привлекательности регионов. Главная цель — познакомить жителей страны с лучшими достижениями национальной культуры, привлечь отечественных и иностранных туристов в регионы.

Первым статус культурной столицы Беларуси в 2010 году получил город Полоцк. В 2011 году эстафету принял Гомель, затем Несвиж (2012), Могилев (2013), Гродно (2014), Брест (2015). В 2016 году титул «Культурной столицы Беларуси» носил Молодечно, в 2017-м — Бобруйск. Носителем почетного статуса 2018 года является Новополоцк.