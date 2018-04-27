Какая польза березового сока для организма человека

С наступлением весны многие люди устремляются в березовую рощу для сбора сока с этих деревьев. Чем он полезен для организма человека, а также какой вред может принести здоровью?

Березовый сок издавна пользуется популярностью за отменные вкусовые качества и наличие в своем составе огромного количества полезных витаминов и микроэлементов. Чтобы разобраться в полезных свойствах этого напитка, необходимо обратить внимание на его состав более тщательно.

Состав березового сока

В нем содержится большое количество витамина С, а также витаминов группы В, фолиевая и пантотеновая кислоты. Кисло-сладкий вкус соку придает наличие в его составе глюкозы и фруктозы. Среди минеральных веществ в березовом соке находятся железо, натрий, кремний, калий, марганец, кальций, магний и так далее.

Также в этом напитке присутствуют различные дубильные вещества, эфиры и фитонциды.

При этом у березового сока очень маленькая калорийность (всего 20 ккал на 100 мл), которая зависит от возраста дерева. Чем старше береза, тем больше калорий находится в соке.

Полезные свойства березового сока

1. Благодаря наличию в составе магния и калия, укрепляет сердечную мышцу и стенки кровеносных сосудов.

2. Обладает заживляющим и обеззараживающим эффектом, что способствует быстрому затягиванию различных ран и порезов.

3. Наличие в составе железа положительно сказывается на уровне гемоглобина в крови, тем самым препятствуя развитию анемии.

4. Весь комплекс витаминов, содержащийся в березовом соке, позволяет справиться не только с весенней депрессией, но и с чрезмерной усталостью организма.

5. Благодаря низкой калорийности, помогает при различных диетах и борьбе с лишним весом.

6. Оказывает противовоспалительное действие. Особенно эффективен при ангине, насморке и кашле.

7. Благоприятно сказывается на работе головного мозга, из-за наличия в его составе легко усваиваемых сахаров.

8. Обладает очищающим эффектом. Выводит вредные вещества из организма человека, содержащиеся в желчном пузыре, печени и почках.

9. Березовый сок рекомендуют пить при различных кожных заболеваниях (лишай, экзема).

10. Обладает мочегонным действием.

11. Способствует снижению уровня холестерина в крови человека.

12. Является профилактическим средством онкологических заболеваний.

13. Нормализует обмен веществ.

14. Прекрасно борется с бессонницей и улучшает настроение человека после зимних морозов.

15. У женщин снимает мышечные спазмы во время менструального цикла.

16. Способствует лучшему усвоению жирной и тяжелой пищи.

17. Улучшает общее состояние ногтей и волос.

18. Благоприятно сказывается на иммунитете человека и повышает общую сопротивляемость организма вирусам.

Все эти свойства свидетельствуют о том, что березовый сок является вкусным и полезным напитком. Однако у него тоже имеются противопоказания к применению.

Вред березового сока

Его нельзя употреблять при диагностировании мочекаменной болезни у человека. Также запрещен этот напиток больным сахарным диабетом из-за большого количества глюкозы в его составе.

Различные аллергические реакции на сок и березовую пыльцу могут негативно сказаться на общем состоянии человека. Употреблять березовый сок детям можно только после первого года жизни.

Когда собирают березовый сок

Это время напрямую зависит от погодных условий. Интенсивное движение сока обычно начинается сразу после наступления первых оттепелей в конце марта и заканчивается в начале мая, сразу после распускания почек на деревьях. Для того чтобы убедиться, пришло ли время сбора березового сока, используют тонкое шило. Им проделывают небольшое отверстие в коре дерева. Если движение сока началось, то в месте прокола появится капля.

Березовый сок собирают только в экологически чистых местах, подальше от больших населенных пунктов, фабрик и заводов. Только такой березовый сок может быть по-настоящему полезен для организма человека. С одного дерева собирают не более 150-200 мл сока.

Как правильно хранить березовый сок

Как у любого натурального сока, у этого напитка относительно небольшой срок годности. В обычных условиях хранения березовый сок испортится уже на 3-4 день после сбора. Продлить это время можно с помощью нескольких способов. Березовый сок можно замораживать, консервировать и использовать для приготовления кваса, морса и бальзама. Только таким образом можно увеличить срок годности напитка до нескольких недель или даже месяцев.