По словам менеджера ABBA, группа записала две новые песни, и одна из них «I still have faith in you» будет представлена британским каналом BBC и американским NBC.

Бывшие участники легендарной шведской группы ABBA впервые встретились в студии после 35-летнего перерыва и записали две новые песни, сообщает шведская газета Aftonbladet со ссылкой на менеджера квартета Йерель Хансер.

«Все четверо мы подумали, что было бы интересно после 35 лет встретиться опять и вернуться в студию. И мы это сделали. Показалось, что время остановилось, и что мы были в коротком отпуске», — говорится в совместном заявлении ABBA.

Газета поясняет, что группа записала две новые песни, и одна из них «I still have faith in you», как ожидается, будет представлена в декабре этого года на каналах британского канала BBC и американского NBC. По словам Йерель Хансер, песни записывались в студии прошлым летом. Музыкантов к этому подоткнула работа над их мировым «голограммным» турне, запланированным на 2019 год. Менеджер также сообщила изданию, что какого-либо реального, а не виртуального воссоединяя квартета не ожидается.

Годом основания группы ABBA считается 1972 год и называлась она тогда очень длинно – Бьерн, Бенни, Агнета и Анни-Фрид. В 1973 году название четверки сократилось до инициалов их имен и получилось ABBA. Международное признание поп-квартет получил после победы на конкурсе «Еровидения» в 1974 году с песней «Ватерлоо». Члены группы расстались в 1982 году. Практически весь музыкальный материал группы написан ее мужской половиной – Бенни Андерссоном и Бьерном Ульвеусом. Они продолжили работать вместе и после распада четверки и стали, в частности, авторами мюзиклов «Шахматы» (1984), «Кристина из Дювемолы» (1995), а также «Мамма Миа!» (1999), написанного на основе всех старых песен ABBA.