Более 1 т свинины сгорело в грузовом автомобиле в Пинском районе, сообщили в Брестском областном управлении МЧС, передает БЕЛТА.

Инцидент произошел 26 апреля в 5 часов утра. В Пинский ГРОЧС поступило сообщение о возгорании фуры в деревне Заполье. Прибывшие к месту вызова спасатели обнаружили горящий открытым пламенем грузовой автомобиль IVECO. Владельцем транспортного средства является 35-летний индивидуальный предприниматель. В грузовике находилось 1200 кг свинины.

В результате возгорания автомобиль и продукция полностью уничтожены. Рассматриваемая версия причины пожара — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.