Борис Концевой, CEO Intetics Inc., принят в Технический совет Forbes. Он — первый выходец из Беларуси из 1643 участников.

Борис Концевой президент и СЕО белорусской компании Intetics Inc. присоединился к Техническому совету Forbes, сообществу владельцев и директоров крупнейших международных ИТ компаний. Борис стал первым выходцем из Беларуси в Техническом совете, в котором состоят основатели и топ-менеджеры Oracle, Salesforce, Cisco Systems, IBM, Intel, Xerox и других компаний, сообщает Bel.biz.

Каждый новый участник Совета проходит тщательный отбор. Членство в Техническом Совете Forbes дает ряд эксклюзивных возможностей, в том числе и возможность предоставлять экспертное мнение для публикации на страницах Forbes.

Советы Forbes – профессиональные сообщества владельцев и топ-менеджеров компаний. Концепция сообществ была разработана командой Young Entrepreneur Council (YEC) совместно в Forbes для того, чтобы члены советов получали доступ к накопленным знаниям и экспертизе коллег.

В Технический совет Fobres принимают руководителей высшего звена, компании которых работают в Северной Америке и генерируют годовой доход на сумму не менее 1 млн долларов.

Борис Концевой: «Принятие в Технический Совет Forbes говорит о признании мировым техническим сообществом беларуского ИТ бизнеса. Платформа Forbes — это так хорошая возможность громче заявить о себе на мировом рынке. Это большой вклад в развитие Intetics Inc.»

Скотт Гербер, основатель советов Forbes: «Для нас большая честь приветствовать Бориса Концевого в сообществе профессионалов. Миссия советов Forbes заключается в том, чтобы заручившись поддержкой крупнейших мировых компаний, создать своеобразную социальную сеть, ориентированную на обмен мнениями и экспертизой, и, таким образом, помочь каждому участнику сообщества в развитии бизнеса.»

В 1995 году в Минске Борис Концевой основал компанию Intetics, аутсорс-разработчика программных решений. Сегодня в компании работает >500 человек, центры разработки открыты в Беларуси, Украине, Польше. Центральный офис компании расположен в Нейплз (Флорида, США). В 2018 году Борис Концевой занял 87 место в ежегодном рейтинге самых крупных и успешных бизнесменов Беларуси по версии «Ежедневника».