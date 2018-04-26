Сотрудники Подлясского таможенно-налогового управления задержали фуру с контрабандными сигаретами. За рулем грузовика был 34-летний белорус. Водителю может грозить до 10 лет лишения свободы, сообщает налоговая служба Белостока.

Фуру остановили недалеко от польско-литовской границы. По документам значилось, что она перевозит торф, однако таможенники решили проверить груз.

Во время осмотра выяснилось, что в грузовике находится контрабанда. В общей сложности офицеры нашли 450 тысяч пачек сигарет без польских акцизных марок. Если бы они пошли в продажу, польская казна недосчиталась бы 10 млн злотых (более 2,8 млн долларов).

Водитель грузовика — 34-летний гражданин Беларуси — задержан. За такую крупную контрабанду ему грозит до 10 лет лишения свободы.