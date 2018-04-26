Это драка из-за самки, уверены специалисты.

На столичной улице Уборевича возле Минского зоопарка аисты устроили драку прямо на проезжей части.

Драку птиц еще 18 апреля заснял регистратор проезжавшей мимо машины, 24 апреля видео появилось на youtube-канале Andrey Eryomin, а затем разошлось и по минским пабликам «ВКонтакте».

На видео птицы ожесточенно бьют друг друга клювами — так, что разлетаются перья.

Эта драка за самку между двумя самцами, уверен Семен Левый, специалист по природоохранный вопросам «Аховы птушак Бацькаўшчыны».

«Скорее всего, рядом находится гнездо, потому что такое редко можно увидеть. Иногда они прилетают на гнездо и пытаются согнать один другого. Это пример очень ожесточенной схватки. Речь идет о том, что третья птица претендует отбить кого-то из партнеров в паре, скорее всего, самку у самца. Они, видимо, гнездятся где-то около зоопарка», — объяснил Семен Левый.

Действительно, на видео можно заметить гнездо на столбе у левого края дороги, а в гнезде — еще одного аиста, судя по всему, ту самую самку, которая и стала предметом ожесточенной схватки.