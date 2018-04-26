В Гомеле мужчина, угрожая провизору ножом, ограбил аптеку

Разбойное нападение произошло вечером 25 апреля на Речицком проспекте. К счастью, никто не пострадал, а грабителя задержали по горячим следам.

Неизвестный мужчина зашел в помещение аптеки и, угрожая ножом, похитил из кассы 360 рублей, после чего скрылся.

«О совершении дерзкого преступления были проинформированы ближайшие наряды милиции. Автопатруль роты ППС, получив информацию, стал объезжать территорию района. На улице 70 лет БССР милиционеры заметили мужчину, схожего по приметам с предполагаемым разбойником, и остановили его», — сообщает подробности сайт УВД.

Во время личного досмотра и обыска у мужчины были изъяты деньги и предполагаемое оружие разбоя. 33-летний гомельчанин задержан. Возбуждено уголовное дело.