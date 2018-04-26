В Беларуси с 1 мая вырастут трудовые пенсии. Александр Лукашенко 26 апреля подписал указ № 142 «О повышении пенсий», сообщает пресс-служба президента.

Документ предусматривает перерасчет трудовых пенсий с 1 мая в связи с ростом средней заработной платы работников в республике путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней заработной платы работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий.

В результате перерасчета с 1 мая пенсии увеличатся в среднем на 5,4%.

По оценке Минтруда, средние размеры трудовых пенсий по возрасту составят 340,6 рублей, по инвалидности — 291,2 рубля, а по случаю потери кормильца — 231,5 рубля.

«При этом размер (процент) увеличения пенсии у каждого пенсионера будет зависеть от индивидуальных параметров его стажа работы и величины заработка до обращения за пенсией, а также начисленных к пенсии надбавок, повышений и доплат», — уточняют в Минтруда.