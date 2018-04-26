Фото с сайта telegraf.by
Фото с сайта telegraf.by

Литовская сторона из-за сбоев информационных систем не принимает грузовые транспортные средства, которые следуют из Беларуси. Об этом сообщили в Гродненской региональной таможне.

Ночью 26 апреля литовские пограничники осуществляли неритмичный прием грузовиков в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе. А с 05:00 из-за сбоев в работе информационных систем литовская сторона не принимает транспортные средства, что вызвало скопление автомобилей на въезд в Литву.

Сейчас выезда ожидают свыше 800 фур. Таможенники просят перевозчиков учитывать эту информацию при пересечении границы.

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