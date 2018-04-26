Уровень фактической безработицы в Беларуси в первом квартале 2018 года составил 5,1%. Как свидетельствуют данные Национального статистического комитета по итогам выборочного обследования домашних хозяйств по методологии Международной организации труда, безработными в стране являются 260,6 тыс. человек.

Этот показатель более в 11 раз выше уровня зарегистрированной безработицы на конец марта, которая учитывает лишь тех, хто зарегистрировался безработным в органах по труду и занятости.

Таких, по данным министерства труда и социальной защиты, всего 0,5%, или 22,9 тыс. человек, от общей численности рабочей силы.