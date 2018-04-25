Международный арбитражный суд при Белорусской торгово-промышленной палате принял решение взыскать с «Укртранснафты» 7,8 млн долларов в пользу «Белорусской нефтяной компании». Об этом говорится в годовом отчете украинской компании.

Постановление суда датировано 1 сентября 2017 года и касается спора о прокачке нефти по маршруту «Южный-Броды-Мозырь». Одно решение было принято в пользу «Укртранснафты» и касалось компенсации 24,021 млн долларов за неиспользованные объемы транспортировки согласно контрактному условию «качай или плати». БНК компенсировали изменение качества нефти «Укртранснафтой». Размер ущерба оценили в 31,878 млн долларов. В результате взаимозачета данных взысканий итоговым решением стало взыскание 7,857 млн долларов с «Укратранснафты» в пользу «Белорусской нефтяной компании».

8 февраля 2018 года БНК подала в апелляционный суд Киева заявление о признании и предоставлении разрешения на исполнение данного постановления суда на территории Украины.

Руководство «Укртранснафты» ожидает окончания судебного производства по этому делу до конца 2018 года. Предприятие зарезервировало под исполнение решения суда сумму в 220,51 млн гривен, говорится в годовом отчете украинской компании.

Эта история берет свое начало с 2011 года, когда БНК должна была в течение двух лет поставить не менее 8 млн тонн нефти (по 4 млн тонн в год) марки Azeri Light в порт «Южный» для последующей прокачки этой нефти на Мозырский НПЗ по маршруту «Южный — Броды — Мозырь» в режиме «качай или плати». Из запланированных 4 млн тонн в 2011 году поставлено и прокачано было только порядка 900 тыс. тонн. В части «качай или плати» белорусская сторона признавала обязательства только по 2011 году.

При этом с «Укртранснафтой» был подписан договор компенсации потерь качества, поскольку БНК поставляла в «Южный» Azeri Light, а в Мозыре из нефтепровода вытеснялась нефть Urals, которая считается более дешевым сортом нефти.

Поставки нефти осуществлялись на основании договоренностей между БНК, Государственной нефтяной компанией Азербайджана и Венесуэлой. В 2010 году Беларусь из-за возникших политических разногласий в переговорах с Россией начала покупать нефть в Венесуэле. Чтобы снизить транспортные расходы, была применена своп-схема с Азербайджаном.