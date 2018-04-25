На очередном заседании межведомственной группы по корректировке Налогового кодекса было предложено уравнять ставки НДС и установить общую ставку на уровне 16-18%.

Как сообщила пресс-служба Министерства по налогам и сборам, предложение было инициировано Минским столичным союзом предпринимателей и работодателей. По его мнению, применение унифицированной ставки НДС создаст равные условия для плательщиков указанного налога.

Однако Белорусский союз налогоплательщиков предложил еще больше снизить льготную 10% ставку НД и по примеру Франции установить пониженную ставку НДС на уровне 5,5-7 %.

На заседании было решено рассмотреть оба предложения и провести ряд вариантных расчетов для определения эффекта, который может иметь упразднение пониженной ставки и установление единой ставки НДС на уровнях 20%, 18%, 16%.