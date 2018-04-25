Национальный банк Беларуси сохраняет планы по отмене обязательной продажи валютной выручки с середины 2018 года. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц на конференции «Цифровой банкинг», передает БЕЛТА.

«Мы внесли в органы государственного управления наши предложения по отмене обязательной продажи с середины годы. Будем обсуждать, смотреть реакцию других участников», — сказал Дмитрий Калечиц.

Конкретную дату отмены зампред Нацбанка не уточнил. «Все зависит от процесса согласования соответствующих документов. Мы внесли свои предложения», — добавил он.