После смерти супруги актер помогает детям с таким же, как у нее, диагнозом.

Константин Хабенский откровенно рассказал о печальном событии в его жизни — смерти первой супруги Анастасии от онкологического заболевания, пишет EG.ru.

Известный актер стал гостем Владимира Позера в его программе-интервью. О своей скончавшейся одиннадцать лет назад жене артист заговорил впервые за долгое время. Как вспоминает Хабенский, когда у его избранницы диагностировали опухоль головного мозга, супруги решили бороться со страшной болезнью. Женщине сделали две операции, а для ее дальнейшего лечения паре пришлось переехать в США. Чтобы как-то отвлечь Анастасию, актер предложил помогать детям, которые тоже страдают от рака мозга, создав благотворительный фонд.

«И она начала. Мы начали вместе. Потом ее не стало, и я понял, что грош нам цена, если это будет однодневная история», — говорит актер.

Потеряв жену, Хабенский долго не появлялся на публике и не общался с прессой. Но заниматься благотворительностью он продолжил. За десять лет работы его фонд помог примерно тысяче детей с онкологией мозга, пишут российские СМИ.