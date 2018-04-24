Velcom купил крупного интернет-провайдера Витебской области

Оператор velcom финализировал сделку по приобретению 97% акций Витебского областного техно-торгового центра «Гарант».

Приобретение крупнейшего оператора Витебщины стало закономерным шагом в реализации стратегии компании по предоставлению конвергентных широкополосных услуг по всей Беларуси. Витебский «Гарант» работает на рынке услуг областного центра с 1961 года. «Мы рады, что компания с таким богатым опытом и профессиональной командой стала частью velcom», – отметил гендиректор компании velcom Гельмут Дуз.

ОАО «Витебский областной техно-торговый центр «Гарант» считается одной из самых крупных телекоммуникационных компаний страны и кабельным оператором номер один в Витебске.