В Минске задержали пьяного маршрутчика‍

В Минске сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя маршрутного такси. Об этом сообщили в Госавтоинспекции столицы.

Водителя маршрутки задержали сегодня утром в 06:45. В крови мужчины 1983 года рождения был обнаружен алкоголь – 0,6 промилле. Однако задержанный утверждает, что не пил. Свою вину водитель не признал и с результатами медосвидетельствования не согласен.

Автомобиль «Мерседес» был помещен на штрафстоянку, а в отношении водителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 18.16 КоАП.

Отмечается, что мужчина ранее уже три раза привлекался за аналогичные правонарушения.