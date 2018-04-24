Как избавиться от насморка за один день

Как правило, избавиться от насморка довольно сложно. И чем старше человек, тем сложнее. Если вовремя не принять меры, то могут произойти осложнения. При использовании аптечных препаратов избавиться от насморка можно за 4-7 дней. Сделать это за день поможет только народная медицина.

Начать следует с промывания носовой полости немного подсоленной водой. Делается она очень просто. В кипяченую воду необходимо добавить одну чайную ложку соли и тщательно перемешать. В течение дня необходимо произвести промывание в количестве 7-9 раз. Для лучшего результата, необходимо создать эффект распыления. Поможет пульверизатор. Кстати, в аптеках даже продаются препараты подобного рода.

В течение дня необходимо пить чай с лимоном и имбирем. Также это следует сделать и перед сном. Если вы ночью вспотеете и встанете помыться, то перед тем как лечь снова в кровать, следует вновь промыть нос и выпить чашечку горячего чая с лимоном и имбирем.

Необходимо прогреть пазухи. Для этого можно отварить несколько яиц и обернув полотенцем приложить к носу. Желательно провести эту процедуру днем, а перед сном подышать парами отварного картофеля.

Да. Весь день уйдет на лечение, но зато на утро насморк отступит. Возможно немного побеспокоит остаточный насморк. Поэтому не следует прекращать промывание. Можно перед сном подержать ноги в горячей воде.

Во время лечения необходимо избегать сквозняков и не выходить на улицу. Особенно после прогревания носовой полости.