Нам сейчас не до референдума, откровенно сказал белорусский президент. Но это не значит, что плебисцит невозможен в принципе…

Вряд ли, как полагают некоторые, белорусский президент настолько впечатлился бархатной революцией в Ереване, что в последний момент перед сегодняшним выходом на трибуну отбросил мысли о референдуме. Но Армению Александр Лукашенко упомянул несколько раз, выступая 24 апреля в Овальном зале Дома правительства в Минске с посланием народу и парламенту.

Вообще спич с презентацией послания оказался удивительно коротким для белорусского официального лидера — час девятнадцать (что тоже дало злопыхателям повод иронизировать: видимо, пришлось срочно вычеркивать большие куски).

Большая часть тезисов была оглашена бесстрастно, в банальных казенных формулировках. Оживлялся президент несколько раз, например когда рисовал в деталях картины коррупции среди чиновников (как им рыбу возят на грузовике и пр.), о чем главе государства докладывают спецслужбы.

Да, и, чувствуется, достали его спекуляции о гипотетическом референдуме. Действительно, в последние месяцы каких только экзотических прогнозов не было.

«Нам сейчас не до референдума»

Ну, о вероятном увеличении президентской каденции с пяти до семи лет не говорил только ленивый. А вот бывший судья Конституционного суда, доктор юридических наук Михаил Пастухов предполагал, что «будет воспринята модель Армении».

Сегодня стало понятно, что играть по армянскому варианту Лукашенко точно не собирается. Вряд ли этот вариант вдохновлял его и раньше, а сейчас, после скоротечного падения Сержа Саргсяна, пытавшегося хитро удержаться у власти после двух сроков президентства, — тем более.

«Раз и навсегда хочу сказать — я никогда не действовал нечестно в отношении наших людей и никогда на это не пойду. Я обещал и никогда не нарушу свою клятву. Ибо будет, как в Армении», — эмоционально заявил белорусский руководитель.

«Я лично о референдуме даже не думал», — добавил Лукашенко.

Впрочем, это не означает, что плебисцит невозможен в принципе. Обратите внимание на ремарку: «Нам сейчас не до референдума. Нам надо в этой хаотичной опасной ситуации в мире выстоять. Надо прекратить эту волтузню».

И еще: «Если будет референдум, об этом будет заявлено заранее».

Конституцию отредактируют чисто технически?

Из рассуждений Лукашенко следует, что референдум вероятен, но это дело не горит, поскольку возможные коррективы Основного закона окажутся техническими. Типа убрать упоминание о ликвидированной системе хозяйственных судов.

Впрочем, набор властных полномочий первого лица тоже, оказывается, не так уж сакрален. Лукашенко заявил, что часть функций может перейти от президента другим ветвям власти.

Предположу, что если такая реформа и будет затеяна, то, скорее всего, она пойдет по казахстанскому сценарию. Нурсултан Назарбаев в рамках конституционной реформы решил делегировать более 30 своих полномочий правительству. Звучит внушительно, прогрессивно, красиво, но по сути рычаги правления остались в руках авторитарного лидера.

Во всяком случае, на демократизацию внутренней политики у нас надеяться не стоит. Что Лукашенко дал понять в образной форме: «…Если кто-то рассчитывает, что мы примем [новую] Конституцию и тем самым создадим фундамент для „майданов” и „майданутых”, то этого в стране не будет, пока я президент».

Вообще не прозвучало даже намеков на некие новации во внутриполитической жизни. Похоже, что надеждам некоторых партий на переход к выборам по смешанной системе пока не суждено сбыться. Неизвестна и судьба поправок в избирательное законодательство, подготовленных межведомственной группой во главе с председателем Центризбиркома Лидией Ермошиной еще в январе прошлого года.

И уж тем более непонятна судьба принципиальных предложений ОБСЕ относительно повышения прозрачности, демократизации выборов. Точнее, все по большому счету понятно: Европа перетопчется.

Аргументация консервативного курса внутренней политики была традиционной: нужно сохранять стабильность в бушующем, непредсказуемом, коварном мире.

«Что вы там, как петухи, ходите…»

При этом, рисуя больших мировых игроков циничными и коварными, белорусский президент не делал исключения и для восточной соседки. Он бросил несколько камешков в огород России, иногда прозрачно на нее намекая, а иногда и называя открытым текстом. Во всяком случае, об отношениях с Китаем белорусский президент говорил намного теплее.

В частности, Лукашенко не стал оправдывать вмешательство Кремля в сирийский конфликт, а без разбору отчихвостил меряющихся там крутостью больших парней, употребив весьма обидное для них сравнение: «Что вы там, как петухи, ходите по этой территории друг перед другом, показываете свою мощь и силу, тренируете там армию или еще что-то».

И уж совсем без обиняков получила Россия за развязывание молочной войны: «Ну зачем из Новой Зеландии было везти эти 50 тысяч тонн сухого молока, если рядом под боком в Беларуси некуда было его деть? А потом наплевать на все, растоптать и закрыть границу с Беларусью, сказать — не везти, потому что там заразу якобы нашли».

«Два десятка лет твердим о формировании общего рынка, а проблемы то в одной, то в другой сфере — продовольствия или энергоресурсов — возникают как по графику», — сокрушался Лукашенко.

В общем, впечатляющая получилась картинка братской интеграции. Отдельно выступавший раскритиковал ЕАЭС, который тоже не дает должной отдачи.

Хороший вопрос: что будем делать с АЭС?

В послание было вставлено несколько прогрессивных экономических тезисов, типа сокращать господдержку предприятий, улучшать условия для бизнеса, притягивать как магнитом капиталы из-за границы, строить ИТ-страну. Но почти не говорилось о механизмах. Не говорилось о реформах. То есть надежда, опять-таки, на авторитарную модернизацию, а эта штука не факт что сработает.

Нельзя вливать новое вино в старые мехи, а у нас хотят именно так. Итог — проваленные инвестиционные проекты. Сегодня Лукашенко бомбил подчиненных за траблы с целлюлозным заводом в Светлогорске, картонным комбинатом в Добруше.

Примечательным был пассаж об Островецкой АЭС. Оказывается, президенту «до сих пор никто внятно не доложил, как станция будет встроена в экономику страны».

Это восхитительно: в стройку вбухали миллиарды долларов, первый энергоблок собираются запустить уже в следующем году — и только теперь чиновники станут чесать репу, а как эту штуковину встроить в нашу экономику.

Особую пикантность придает ситуации то, что АЭС строится за российский кредит, по российскому проекту — и де-факто усиливает как финансовую, так и технологическую привязку Минска к Москве. При том что из-за перманентных раздоров мы, как патетически отметил Лукашенко, «теряем друг друга».

Имидж народного президента поблек

На финише короткой речи официальный лидер напомнил: мы по-прежнему строим государство для народа. Очевидно, что Лукашенко дорожит имиджем народного президента. На этом уже почти четверть века базируется его идеология и пафос. И это одна из причин, почему Лукашенко не пойдет на варианты типа армянского: избираться парламентом, уходить в премьеры, перетаскивая полномочия на новое место, и т.п.

Вдобавок ко всему, бессменный белорусский президент исключительно властолюбив и недоверчив. Трудно представить, что он пошел бы, к примеру, на рокировочку типа как Путин с Медведевым в России в 2008—2012 годах. Да вы что, на четыре года отдавать кому-то бразды? Да еще в небольшой и очень зависимой от внешних игроков стране. За три дня съесть могут.

Конечно, в идеале для укрепления стабильности в понимании первого лица не помешало бы внедрить ту же семилетнюю каденцию, как это сделал друг Ильхам Алиев. Но не та ситуация. Политическое чутье у Лукашенко осталось. Основной вопрос референдума, как его ни упаковывай, будет торчать гвоздем и не вызовет восторга у задерганных рядовых белорусов, которым приходится вкалывать по-черному за гроши.

Как ни апеллируй к имиджу всенародно избранного, а он явно поблек. По данным Белорусской аналитической мастерской (BAW), только 16,9% белорусов считают, что Лукашенко опирается на народ (36,9% полагают, что глава государства опирается на МВД, 26,1% — что на правительство, 11,7% — что на элиты). Наверняка не радуют бессменного президента и данные закрытых опросов «своих» социологов.

Так что действительно не время для референдума. Возможно, он понадобится, если ребром встанет вопрос транзита власти. Но бессменный президент, похоже, пока гонит мысль об этом прочь, хочет сам править еще долго и счастливо.

В принципе же и сегодня с лихвой полномочий, чтобы держать власть, как говорит сам Лукашенко, не растопыренными пальцами, а в одном кулаке.