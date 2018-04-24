Эканоміка Евгений Воронов уволен с должности гендиректора «Белэнерго» 24.04.2018 в 16:13 30 0 Фото: БЕЛТА Евгений Воронов уволен с должности генерального директора ГПО «Белэнерго», сообщили в Министерстве энергетики, передает БЕЛТА. Евгений Воронов был согласован на должность 22 апреля 2013 года. АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА Что тревожит возобновляемую энергетику Беларуси? НАПІСАЦЬ АДКАЗ адмяніць адказ Калі ласка, дабаўце ваш каментар! Калі ласка, увядзіце ваша імя Вы ўвялі няправільны адрас! Калі ласка, увядзіце ваш электронны адрас тут Пожалуйста, введите ответ цифрами:четыре × один =