Фото: БЕЛТА
Фото: БЕЛТА

Евгений Воронов уволен с должности генерального директора ГПО «Белэнерго», сообщили в Министерстве энергетики, передает БЕЛТА.

Евгений Воронов был согласован на должность 22 апреля 2013 года.

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