Биржа: белорусский рубль укрепился к евро и доллару на торгах во вторник 24 апреля

Белорусский рубль продолжил укрепление к корзине валют за счёт ослабления доллара и евро. Российский рубль сегодня немного подорожал.

С начала месяца укрепление белорусского рубля к корзине валют составило 1,12%.

Курс доллара снизился всего на 0,0021 рубля до 2,0034 BYN/USD и оказался на минимуме за 15 дней, но это на 0,0533 рубля больше, чем было в начале месяца.

Курс евро обвалился на 0,0155 рубля до 2,4437 BYN/EUR. Евро дешевеет уже пятый день подряд. Суммарные потери за это время составили 0,0685 рубля.

Курс российского рубля вырос на 0,0064 рубля до 3,2492 BYN/100 RUB и покинул минимальный уровень за 12 дней, на котором оказался вчера.

Россия

На валютной бирже в Москве в 11:30 средневзвешенный курс доллара опустился на 10 копеек до 61,6644 RUB/USD, а средневзвешенный курс евро просел на 63 копейки до 75,15 RUB/EUR.

Эти значения будут приняты российским Центробанком для определения официальных курсов иностранных валют на завтра.

Укрепление российского рубля идёт на фоне роста цен на нефть, которые пробили вверх уровень 75,00 долларов за баррель.