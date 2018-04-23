В субботу утром, 21 апреля, у себя дома в Москве в возрасте 83 лет умерла знаменитая актриса Нина Дорошина. Одна из ее самых известных ролей — Надежда в фильме «Любовь и голуби».

Причиной смерти стала болезнь системы кровообращения, сообщает Подробности.

«Утром ее сосед услышал крики о помощи. Дверь в квартиру женщины была открыта. Артистка держалась за сердце и тяжело дышала. Врачи приехали быстро, но спасти ее не удалось. Через несколько минут Дорошина умерла», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в среду из-за проблем с сердцем к актрисе уже приезжала скорая, однако Дорошина отказалась от госпитализации.

Прощание с известной актрисой Ниной Дорошиной пройдет в Московском театре «Современник» во вторник, 24 апреля. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу театра.

Прощание состоится на «Другой сцене» театра «Современник» на Чистых прудах, поскольку основное здание находится на капитальном ремонте.

Место похорон пока неизвестно.