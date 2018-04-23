Белорусская аналитическая мастерская узнала, на чью поддержку опирается президент Лукашенко. Мнение белорусов на сей счет показывает эволюцию авторитарного режима, считают эксперты.

Белорусская аналитическая мастерская (BAW) в ходе общенационального репрезентативного опроса задала респондентам вопрос «На кого, по вашему мнению, опирается президент Беларуси?» Самый распространенный ответ — на МВД (36,9%), далее следует правительство (26,1%) и элиты (11,7%). О том, что Александр Лукашенко опирается на народ, заявили лишь 16,9% опрошенных. Между тем летом 1994 года Александр Лукашенко пришел к власти на волне массовой народной поддержки.

В интервью DW минский политолог из аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич отметил, что, по его мнению, в Беларуси действительно произошла эволюция авторитарного режима.

Власть Лукашенко: ставка на административно-силовой аппарат

«Сегодня той общественной поддержки, которая была (у Лукашенко. — Ред.) еще в 90-е годы, уже нет. Власть опирается на госаппарат, социологи зафиксировали это настроение у общества», — считает Карбалевич. По его выражению, на потерю народной поддержки правящий режим реагирует закручиванием гаек — ужесточением условий для политической деятельности оппозиции.

В свою очередь директор института «Политическая сфера» Андрей Казакевич в интервью DW вне зависимости от данных соцопроса BWA высказал мнение, что «есть тенденция к тому, чтобы власть в Беларуси воспринималась больше бюрократически, больше ассоциировалась с органами власти, в том числе и силовыми структурами, так как связь с населением сейчас значительно слабее эмоционально, чем это было в середине 90-х».

При этом Казакевич считает это нормальным: «Система существует уже больше 20 лет, она не может оставаться на том же эмоциональном уровне, исключительно быть связанной с народными элементами».

Status quo в Беларуси может сохраняться долго

По оценке эксперта, так со временем эволюционирует большинство авторитарных режимов: «Потому что, так или иначе, необходимо переходить к бюрократической устойчивости, с опорой именно на госаппарат, какой-то рационализации своей деятельности».

Перелом в настроениях белорусов, добавляет Казакевич, начался «где-то с середины 2000-х», когда уже окончательно происходит консолидация авторитарного режима в стране.

И Карбалевич, и Казакевич признали, что такого рода режимы, как в Беларуси, могут существовать достаточно долго без перемен, поэтому есть высокая вероятность сохранения в стране status quo.

«У общества нет механизма влияния на власть, выборов нет, на революцию, хотя бы по армянскому образцу, белорусское общество сегодня не готово», — резюмировал Валерий Карбалевич.