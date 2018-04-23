Фото с сайта РИА Новости
Фото с сайта РИА Новости

«Я был не прав», — заявил политик после 11 дней массовых протестов.

Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра Армении. Это произошло после 11 дней массовых акций протеста оппозиции. «Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на один из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра», – заявил Саргсян. Он также добавил, что лидер протестов Никол Пашинян «был прав».

Акции с требованием отставки Саргсяна проходили в Армении с середины апреля. В рамках объявленной Пашиняном кампании мирного гражданского неповиновения тысячи демонстрантов ежедневно проводили в Ереване шествия и митинги, а также блокировали улицы. В понедельник во время шествия студентов к протестующим присоединились несколько десятков военных. Они заявили, что «едины со своим народом».

Серж Саргсян с 2008 по 2018 годы занимал пост президента Армении. За это время он провел конституционную реформу, которая значительно расширила полномочия премьер-министра страны. 17 апреля, после истечения своих президентских полномочий, Саргсян, несмотря на протесты, занял на пост главы правительства.

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