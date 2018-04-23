banki24.by изучили данные о долгах белорусских компаний по кредитам и займам. Общее состояние дел откровенно говоря не радует.

К 1 марта 2018 года долг крупных и средних предприятий, которые отчитываются раз в месяц, составил 65,8 млрд BYN. По отношению к началу года произошло мизерное уменьшение задолженности — на 0,5%. Если же сравнивать статистику за скользящий год (12 месяцев), то сумма долгов по кредитам и займам подросла на 13%.

В общем, ощутимо снизить долговую нагрузку у предприятий никак не получается. Из-за этого белорусские компании каждый месяц тратят на погашение старых кредитов и займов миллиардные суммы. Больше всех кредиторам должны предприятия промышленности — 39,3 млрд BYN.

С начала 2018-го объем долга промышленных предприятий увеличился на 2,4%, за 12 месяцев — на 13,5%. Среди предприятий промышленности по сумме долгов лидируют пищепром (7,4 млрд BYN), деревообработка и целлюлозно-бумажная отрасль (6,7 млрд BYN), производство неметаллических изделий и машиностроение (по 4 млрд BYN).

У компаний пищепрома в 2018-ом отмечается мощный рост задолженности — на 12,4%. А к 1 марта 2017-го долг пищевиков увеличился аж на 29,5%. Причиной роста долга пищепрома во многом является авансирование сельхозников в их сырьевых зонах. Пищевики платят аграриям за будущие поставки сильно заранее.

Но поскольку сам пищепром не страдает от избытка оборотных средств, деньги на авансы приходится брать у банков. Почти всегда кредиторами АПК выступают государственные Беларусбанк и Белагропромбанк.

Значительные долги по кредитам и займам к 1 марта накопили производители химических продуктов (3,3 млрд BYN), металлурги (3,1 млрд BYN) и энергетики (3,2 млрд BYN). В химпроме главным должником перед банками был Беларуськалий, в металлургии — жлобинский БМЗ, в энергетике — предприятия Белэнерго.

Долги Беларуськалия это закамуфлированные долги государства, в БМЗ кредитовались под модернизацию, а облэнерго берут займы, чтобы покрывать дыры из-за неуплаты потребителей.

В остальных видах деятельности крупнейшие долги на 1 марта имело сельское хозяйство — 5,2 млрд BYN. Так как власти уже несколько лет подряд сворачивают льготное кредитование и трансформируют проблемные кредиты в облигации, задолженность сельхозников медленно снижается.

Традиционно много должны банкам розничная и оптовая торговля. Первые накопили 2,5 млрд BYN, вторые — 2,7 млрд BYN. Безусловным лидером по кредитам и займам в ритейле является ООО «Евроторг». В октябре 2017 года этот сетевой оператор рефинансировал старые долги через выпуск евробондов на 350 млн USD.

Значительная часть кредитов и займов взята предприятиями в иностранной валюте. Поэтому в конце весны ожидается скачок совокупного долга за счет курсовых разниц.