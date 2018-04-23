Характерной особенностью погоды в текущем месяце стал повышенный температурный фон и недобор осадков — на большей части территории страны выпало менее 50% месячной нормы. На текущей неделе основным фактором формирующим погоду станут атмосферные фронты, а это значит, что «копилка» осадков пополнится, но в тоже время полностью восполнить апрельский дефицит не получится.

Об этом TUT.BY сообщил Белгидромет Минприроды.

Во вторник, 24 апреля, фронтальный раздел со стороны Польши принесет на большую части территории Беларуси кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Днем по западу страны дожди прекратятся. Ветер западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +2°С по северо-востоку до +12°С по юго-западу страны, максимальная днем +11…+18°С, в северо-восточных районах +9…+10°С.

В среду, 25 апреля, на большей части территории страны кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный умеренный, днем по Витебской области порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4…+10°С, максимальная днем +10…+17°С, по югу местами +18…+22°С.

26 апреля, в четверг, на большей части территории Беларуси кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +4…+6°С по северу до +11…+13°С по югу страны; максимальная днем +12…+18°С, по югу местами воздух может прогреваться до +20°С.

В пятницу, 27 апреля, ночью местами, днем на большей части территории страны кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью от +4…+11°С, максимальная днем +10…+17°С.

28 апреля, в субботу, в отдельных районах страны, преимущественно по северной половине небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1…+7°С, максимальная днем от +12°С по северо-востоку до +20°С по юго-западу Беларуси.

29 апреля, в воскресенье, местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +2 +8°С, в юго-западных районах +9…+11°С; максимальная днем +15…+21°С, по юго-западу +22…+25°С.