Герцогиня Кембриджская Кэтрин (Кейт Миддлтон) родила в понедельник мальчика. Об этом сообщили в Кенсингтонском дворце, официальной резиденции Кейт и ее супруга, принца Уильяма.

Как отмечается, ребенок появился на свет в 11:01 по местному времени (13:01 мск) в больнице Cвятой Марии (Saint Mary Hospital) в лондонском районе Паддингтоне, а принц Уильям присутствовал при рождении сына.

У клиники, где в июле 2013 года у пары появился на свет первенец Джордж, а в мае 2015-го — его сестра Шарлотта, уже собрались многочисленные поклонники королевской семьи.

Ребенок займет пятое место в очереди престолонаследия после своего дедушки принца Уэльского Чарльза, папы и брата с сестрой. Его имя по традиции должно быть объявлено через несколько дней.