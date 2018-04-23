Белорусский композитор Эдуард Ханок передал эксклюзивные права на четыре своих хита международному культурному центру «Малиновка», который входит в структуру продюсерского объединения «Спамаш», сообщает АИФ.



Как заявил в эфире телеканала ОНТ художественный руководитель продюсерского центра «Малиновка» Леонид ШИРИН, достигнуты соглашения о сотрудничестве и передаче центру исключительных прав на исполнение четырех песен. Среди них «Малиновка», «Я у бабушки живу», «Завіруха» и «Какой счастливый случай».

Леонид Ширин выразил надежду, что их будет продолжать исполнять Ядвига Поплавская, с именем которой связаны эти хиты. Представители продюсерского центра обратятся к певице с такой просьбой.