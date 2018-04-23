Вера Шпаковская, воспитанница первой белорусской школы балета для детей, заняла третье место на международном конкурсе Youth America Grand Prix (YAGP), который прошел в Нью-Йорке. Шпаковская выступала в возрастной категории 9−12 лет.

YAGP — это один из самых крупных и авторитетных конкурсов в мире, в котором участвуют ученики балетных школ. В 1999 году его основали супруги Лариса и Геннадий Савельевы, бывшие солисты московского Большого театра.

В этом году на конкурс были поданы более тысячи заявок от детей и подростков от 9 до 19 лет, профессионально занимающихся балетом. Полуфиналы проходили во Франции, Испании, Бразилии, Японии, Корее, Мексике, Австралии и во всех американских штатах.

Ранее Вера участвовала в танцевальном шоу «Танцуют все!». Там Шпаковская сыграла роль Людмилы Прокофьевны из популярного фильма «Служебный роман».

Вера Шпаковская участвовала в конкурсе второй год подряд. В 2017-м Вере и ее соотечественнице Анастасии Ярмош было восемь лет. Тогда как в их возрастной группе соревновались дети от 9 до 12 лет. Организаторы допустили девочек к участию, оценив их высокий уровень. В финале конкурса, который состоялся в Нью-Йорке, Вера и Анастасия обошли тех соперниц, которые обогнали их в Париже. В итоге в 2017-м Шпаковская заняла пятое место, набрав 95 баллов (всего в группе соревновались 112 участниц).

В финал конкурса этого года Шпаковская и Ксения Косова, еще одна воспитанница школы, также пробивались через полуфинал в Париже, где заняли, соответственно, первое и третье места.

Как рассказала TUT.BY Марина Вежновец, звезда Национального театра оперы и балета и руководитель первой белорусской школы балета для детей, в жюри вошли директора балетных школ из Швейцарии, Франции, Германии, США, в том числе знаменитая в прошлом французская балерина Элизабет Платель (теперь директор балетной школы Парижской оперы).

В финале в возрастной группе 9−12 лет за победу боролись 172 участника из 36 стран. Вера Шпаковская заняла третье место, исполнив вариацию из балета «Жизель» и номер «Росток» (хореография Маргариты Сазоновой). Ксения Косова вошла в двенадцать лучших.

Также на конкурсе в Нью-Йорке Беларусь представляли Никита Синкевич и Анастасия Ярмош, которые победили в полуфинале.

Соревнования на YAGP также проходили и среди 100 ансамблей, где не было разделения по возрастному критерию. Белорусский ансамбль (Вера Шпаковская, Ксения Косова, Никита Синкевич и Анастасия Ярмош) вошел в двенадцать лучших.

Как рассказала Марина Вежновец, победители получат возможность учиться или стажироваться в одной из известных реографических школ.