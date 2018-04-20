Когда она бежала, преодолевая марафонскую дистанцию, ее бедра словно оказались в огне – как на сильном пожаре, который невозможно было потушить.

Так пишет о боли, которую испытывала эта необыкновенная спортсменка родом из Беларуси, Бенджамин Хохман, колумнист американской газеты St. Lois Post-Dispatch (перевод: belmir.by)

«Ощущение действительно было похоже именно на огонь, – объясняет Таня Хвитько-Тримборн. – Не в верхней части тела, а только в нижней, в бедрах, потому что пришлось работать ими намного сильнее».

Она не помнит, как на финише диктор, ликуя, объявил о ее достижении. Или как вокруг столпились люди, когда плюхнулась в коляску.

«Хотелось бы помнить больше. Помню, что начала плакать, – говорит Таня. – Это было чувство вроде «О господи, я все-таки сделала это и вся моя тяжелая работа окупилась». И еще – «Мои бедра горят».

В позапрошлое воскресенье Таня стала первой женщиной с двойной двусторонней врожденной ампутацией конечностей, которая пробежала марафон GO! в Сент-Луисе.

Из-за чернобыльской радиации она родилась в Беларуси без ног и лишь с четырьмя пальцами на обеих руках. Сегодня вместо ног у девушки – две приемные гильзы из углеродного волокна, один коленный сустав из титана и ступни из углеродных пластин.

В 2017-м Таня выбыла из марафона, пробежав только 19 миль. В 2018-м она завершила его с потрясающим временем 4 часа 30 минут и 36 секунд. Первый марафон в ее жизни.

«Танино достижение показывает, что каждый может справиться со своими вызовами, даже когда никто не верит. Это очень крутой пример для вдохновения», – говорит Мона Лангенберг, президент марафона GO! в Сент-Луисе.

Хотите поговорить о крутости? Таня – крутая. Она веселая, энергичная, и в то же время деловитая, не боится трудностей, будь это стена для скалолазания или получение степени магистра на своем втором языке.

У этой 27-летней спортсменки более 19 тысяч подписчиков в Instagram, где она публикует фотографии, на которых занимается бегом или работает с весом или красуется в своем свадебном платье в Ленексе, штат Канзас.

Она шутит и упорно тренируется. Является тренером-добровольцем в организации «Девушки в бегах» и участвует в соревнованиях по кроссфиту в составе команды под названием «Требуется сборка».

«Таня – это Таня. Она по-другому и не может, – комментирует ее муж, Джон Тримборн. – Она – просто невероятный человек, и не перестает удивлять меня добротой и целями, которые перед собой ставит».

Чернобыль повлиял на целое поколение, изменил общество.

При рождении Татьяну взяли в Беларуси в приют. Сначала она воспитывалась там, затем в школе-интернате, вместе с другими детьми с физическими особенностями. Ее протезы были в те годы сделаны из дерева. Она нуждалась в помощи. В заботе. В ангеле.

А получила даже кое-что получше.

Лорен Шлэппер – руководитель проекта «Восстановление». Базируясь в районе Канзас-сити, она каждое лето организовывала поездки Тани и других детей в Соединенные Штаты.

Ребята получали здесь передовое медицинское обслуживание, правильно питались и жили в приемных семьях. Они читали Библию и говорили о своих мечтах.

«Благодаря Лорен моя жизнь изменилась, – говорит Таня. – Она подарила мне начало нового пути. Я бы хотела творить такие же великие дела, как она».

Таня переехала в район Канзас-сити в 2008 году, ходила в колледж, став в итоге профессионалом в области пиара. А кроме того, была завсегдатаем тренажерного зала «Фитнес на всю жизнь».

«Я увидел ее на том конце зала, – вспоминает Джон. – И подумал: «Эй, да там хорошенькая юная леди делает приседания». Посмотрел украдкой – не хотел казаться приставалой. Сделал подход и снова оглянулся. «У нее что-то с лодыжкой – думаю, протез. И, черт возьми, приседания? Впечатляет». Сделал еще подход, опять бросил взгляд: «Стоп, да у нее же два протеза!»

Джон старался и в следующие недели не показывать виду, что она ему понравилась. Однажды они одновременно подошли к стойке для приседаний. А до этого ни разу не пересекались. Она посмотрела на него и невозмутимо сказала: «Только попробуй тронуть это – получишь!»

«У меня было много промахов, поэтому я старался не быть назойливым, – говорит Джон. – Когда выходил, представился и сказал: «А как тебя зовут?». И Таня ответила: «Я – плохая девочка».

Какая дерзкая! Джону это понравилось. Они стали встречаться. И в 2017 году поженились.

Их первые встречи также захватили и Таню: она уверенный в себе человек, но признает, что иногда переигрывает, чтобы избежать неловких моментов. Или, как описывает Джон: «Хочет, чтобы обращали внимание на нее саму, а не на физические особенности».

Первый раз Сент-Луис возник в жизни Тани из-за проекта «Восстановление» – девочкой она получила здесь в больнице Шрайнерс новую пару протезов. А затем вернулась сюда в 2017-м.

Он бегала уже и пять, и десять километров, и даже полумарафоны, но Тане хотелось, по ее словам, войти в тот небольшой процент бегунов, называющихся марафонцами. И посмотреть, сможет ли ее организм выдержать 26,2 мили на двух протезах.

Спортсменка выбрала марафон в Сент-Луисе отчасти потому, что слышала: здесь меньше холмов, чем в Канзас-сити. Однако после 19 миль тело отказало. Таня испытала гипертермию – когда слишком жарко и не хватает влаги, – и потеряла сознание.

«Она сильная. Я знал, что с ней все будет в порядке, – говорит Джон. – Отказалась от капельницы и спорила с нами и врачами. Но при этом была подавлена. И все же я знал, что она психологически очень сильна и пойдет на это снова».

В следующие двенадцать месяцев Таня намеренно выводила себя из зоны комфорта. Изменила диету. Тренировалась в дождь. Работала в зале с тренером Джошем Вульфом, многократным участником соревнований «Железный человек».

И тренировалась с мужем, который ехал на велосипеде рядом, а она бежала, миля за милей, и снова, и снова, и снова.

«Я была расстроена, когда не смогла, но круто то, что неудача сделала меня сильнее, – объясняет Таня. – Я реально люблю препятствия. И просто не могу остановиться на полпути. Если бы не сделала, это точило бы меня до конца жизни. В жизни ведь тоже всегда то вверх, то вниз – но нужно продолжать. Это как с холмами. Я их ненавидела. Но научилась любить, ведь после каждого подъема идет благодатный спуск. Так и в жизни…»

«В этом году я бежала не по темпу, а по сердцу. В основном я слушала свое сердце», – добавляет она.

Какая хорошая цитата!

«Нужно уточнить, – говорит Таня. – Я имею в виду ритм биения сердца. Если он был слишком высок, я снижала скорость».

И что произошло, когда она достигла финиша?

Финиш сразу превратился в старт.

Сейчас Таня хочет заняться триатлоном. На самом деле, она неплохо плавает, и к определенному моменту в будущем они что-нибудь придумают насчет велосипеда.

Она хочет делиться своей историей на мероприятиях и встречах. И по-настоящему хочет быть примером для своей приемной дочери Эдди.

«Лучший совет, который могу дать, – это не останавливаться, – говорит Таня. – У нас у всех есть проблемы, мы все с чем-то боремся. Это необязательно должен быть бег. Делайте что-то, что может вдохновить других. Мы все можем вдохновлять друг друга».