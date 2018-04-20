Нацбанк надеется, что население сможет нетрадиционным путем решать жилищный вопрос.

Население стало активно пользоваться новым финансовым инструментом — лизингом. За последние годы количество договоров лизинга, которые заключались с физлицами, выросло в разы. Нацбанк надеется, что этот финансовый инструмент станет со временем активно использоваться и на рынке жилья.

Лизинг жилья стал оживать

Лизинг — достаточно новый финансовый инструмент для белорусов. Лишь после 2014 года, когда Нацбанк стал регулятором рынка лизинга, этот инструмент стал массово использоваться населением. За 2014-2017 гг. были заключены уже сотни тысяч договоров лизинга с физическими лицами.

Благодаря развитию потребительского лизинга многие белорусы смогли стать обладателями легковых автомобилей и других дорогостоящих товаров длительного пользования.

При этом жилищный лизинг практически не развивался. В стране до прошлого года фиксировались лишь единичные сделки предоставления физлицам жилья в лизинг. Жилищный вопрос население решало либо за счет собственных средств, либо путем привлечение банковского кредита.

Практика предоставления гражданам жилья в лизинг до 2017 года не получила широкого распространения, и одна из причин этого заключалась в том, что такого рода сделки были невыгодны для населения. Считалось, что поскольку собственником жилья на период лизинга продолжает оставаться лизинговая компания, физлица были обязаны оплачивать жилищно-коммунальные услуги по более высоким тарифам, которые установлены для юрлиц.

С целью развития лизинга жилья в прошлом году был принят соответствующий указ президента, который в октябре 2017-го вступил в силу. После этого физлица, которые решили жилищный вопрос путем заключения договора с лизинговой компанией, получили возможность платить за жилищно-коммунальные услуги по тем же тарифам, которые установлены для всех граждан страны.

Сегодня, как заявляют в Нацбанке, законодательные барьеры на пути развития лизинга жилья сняты, и поэтому к этому виду деятельности уже стали проявлять интерес довольно крупные лизинговые структуры.

Изначально этой деятельностью занимался только «АСБ Лизинг» (дочерняя лизинговая компания «Беларусбанка»), а теперь на рынок лизинга жилья вышли «Агрозилинг» и «Райффайзен лизинг» («дочки» «Белагропромбанка» и «Приорбанка» соответственно).

В общем, количество игроков на рынке лизинга жилья увеличивается, и эксперты ожидают, что этот тренд будет продолжаться. По наблюдениям Нацбанка, интерес населения к жилищному лизингу растет.

«Населению становится привычным лизинг жилья. Если раньше люди звонили в контакт-центр Нацбанка с просьбой рассказать, что это такое, то теперь обращаются и просят проконсультировать подробно по условиям заключения лизинговых договоров», — рассказал на этой неделе начальник главного управления регулирования некредитных финансовых организаций Нацбанка Дмитрий Набздоров, выступая на мероприятии, организованном Ассоциацией лизингодателей.

Вполне возможно, добавил он, что «лизинг жилья станет достойной альтернативой кредитам на приобретение жилья».

Почему лизинг может заинтересовать население

Указ, создавший правовые условия для развития лизинга жилья, вступил в силу 9 октября 2017 года.

«После этого объем операций по договорам лизинга жилья заметно увеличился. Мы видим, что сегодня растет как спрос на такие лизинговые операции, так и предложение», — отметил в беседе с корреспондентом БелаПАН заместитель начальника управления методологии небанковских операций Главного управления регулирования некредитных финансовых организаций Нацбанка Александр Дедков.

Он отметил, что ценовые условия сделок всегда индивидуальны, поэтому в каждом конкретном случае необходимо отдельно просчитывать, что выгоднее — покупать квартиру за банковский кредит либо получать жилье в лизинг. Однако второй вариант дает больше шансов на благоприятное решение жилищного вопроса.

«Преимущество лизинга в том, что на этапе рассмотрения документов оценивается доход не только лизингополучателя, но и всех, кто с ним вместе будет проживать. Соответственно, вероятность положительного рассмотрения документов повышается», — объясняет Александр Дедков.

По его мнению, шансы получить жилье в лизинг у населения выше еще и потому, что к лизингополучателям предъявляется меньше требований, чем к получателям кредита на покупку жилья.

«В случае заключения кредитного договора необходим поручитель, дополнительное обеспечение, а когда квартира уже находится в собственности лизинговой компании, то требований к обеспечению платежеспособности лизингополучателя будет точно меньше», — отметил Александр Дедков.

Учитывая более лояльное отношение лизинговых компаний к лизингополучателям, популярность лизинга жилья у населения будет расти, считает эксперт.

Лизинг овладеет умами масс?

Отраслевые эксперты ожидают, что в 2018 году рост рынка потребительского лизинга, к которому относятся все лизинговые сделки, заключаемые с физическими лицами, продолжится. К слову, в 2017 году в денежном выражении рынок потребительского лизинга вырос почти в 1,7 раза по сравнению с 2016-м. Чаще всего население брало в лизинг легковые автомобили, бытовую технику, мебель.

«Мы ожидаем дальнейший рост потребительского лизинга в 2018 году ввиду того, что снизилась стоимость заемных ресурсов, а также в связи с тем, что создана благоприятная законодательная среда для предоставления населению жилья в лизинг», — говорит директор Ассоциации лизингодателей Сергей Шиманович.

На данный момент, повторимся, заявились заниматься лизингом жилья три компании. Другие игроки рынка пока занимают выжидательную позицию, но при этом считают, что потенциал для увеличения количества лизинговых сделок на рынке жилья существует.

«Рынок лизинга жилья обладает огромным потенциалом. На этот рынок уже вышли три лизинговые компании, и остальные участники будут наблюдать за развитием событий. Со временем будет накапливаться опыт, как в этой сфере делать бизнес и как находить источники долгосрочного фондирования для финансирования таких операций», — считает директор компании «РЕСО-БелЛизинг» Андрей Кочергин.

Нацбанк, в свою очередь, полагает, что новое дыхание рынок лизинга жилья мог бы получить в случае прихода в Беларусь крупной компании с иностранным капиталом.

«Нам хотелось бы видеть приход крупного иностранного инвестора в сегмент лизинга жилья. Если иностранный инвестор сможет предложить недорогое фондирования для финансирования операций в сегменте жилой недвижимости, он может составить конкуренцию местным компаниям», — считает Дмитрий Набздоров.

По состоянию на конец 2017 года лизинговые компании уже заключили 140 сделок по передаче жилья в лизинг физическим лицам.

«Будет хорошо, если в этом году удастся выйти на 1000 заключенных сделок. Компании, которые уже вышли на этот сегмент рынка, станут обкатывать технологию предоставления жилья в лизинг. Мы надеемся, что со временем сделки на рынке лизинга жилья станут массовым явлением», — подчеркнул Дмитрий Набздоров.