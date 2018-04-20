Двоим членам экипажа арестованного рыболовецкого судна «Норд» удалось покинуть Украину и вылететь в Беларусь. Еще семерых членов экипажа украинские пограничники сняли с рейса в Минск.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, «19 апреля около 6.00 двое граждан Украины, членов команды СЧС «Норд» обманным путем выехали из Украины в Беларусь».

Эта история началась 25 марта, когда Погранслужба Украины в акватории Азовского моря задержала рыболовецкое судно «Норд» под флагом России. В ходе проверки выяснилось, что судно посещало Крым в нарушение украинского законодательства. У всех рыбаков были российские паспорта, однако Украина их не признала, документы были изъяты, а всех задержанных власти признают гражданами Украины.

4 апреля капитана арестованного судна Владимира Горбенко, доставили в Херсон для избрания ему меры пресечения. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее). Горбенко грозит до 5 лет лишения свободы, также против него выдвинуто обвинение в незаконном рыбном промысле. Капитан вышел из СИЗО под залог, ему запрещено покидать Украину и посещать Крым.

На 9 членов команды наложили административные штрафы за «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». У рыбаков не было документов, но они нашли способ покинуть Украину.

«В аэропорту «Жуляны» на рейс, следовавший в Беларусь, зарегистрировалось якобы двое граждан РФ, которые на паспортный контроль предъявили документы граждан РФ, выданные в генконсульстве РФ в г.Харьков. Поскольку украинская сторона ни в коем случае не признает документы, выданные оккупационными властями РФ в Крыму, но это не распространяется на документы, выданные официально действующими диппредставительствами РФ на территории Украины и, поскольку транскрипция фамилий граждан в паспортах РФ отличалась от идентификационных данных граждан Украины — членов суднокоманды «Норд», которые содержались в базах данных, данные граждане были пропущены через границу и вылетели в Беларусь», — сообщает подробности пресс-служба ведомства.

В пресс-релизе отмечается, что на момент вылета самолета каких-либо соответствующих поручений от других правоохранительных органов или решений судов об ограничении в выезде членов команды в адрес Госпогранслужбы не поступало. При этом сообщается:

«Учитывая то, что есть основания сомневаться в законности выдачи гражданам Украины — членам суднокоманды «Норд» документов, якобы подтверждающих гражданство РФ, в 15.20, во время оформления пассажиров на следовавший в Минск рейс, Государственная пограничная служба отказала в выезде еще 7 гражданам Украины — членам суднокоманды «Норд», кот ые предъявили на пограничный контроль аналогичные документы граждан РФ, изъяла их и составила протоколы об очередной попытке незаконного возбуждения Государственной границы Украины. Материалы направлены в суд».

Также в украинском пограничном ведомстве отметили, что оставшимся членам команды «Норд» в очередной раз предложили обратиться в органы Миграционной службы Украины для подтверждения гражданства Украины и выезда в дальнейшем к местам постоянного проживания на законных основаниях.

«По данному факту проинформированы МИД, СБУ и другие правоохранительные органы», — констатировала Госпогранслужба.