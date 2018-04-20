МТС 1 мая повышает стоимость услуг связи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.

«МТС информирует своих абонентов о повышении тарифов на основные услуги сотовой связи на 3% к уровню текущих тарифов с 1 мая 2018 года. Изменение обусловлено развитием инфраструктуры, внедрением новых технологических решений и развитием цифровых продуктов, необходимых для повышения качества оказываемых услуг», — говорится в сообщении.

На линейке тарифов «4G» МТС продолжит предоставлять скидки на абонентскую плату для новых и действующих клиентов до 31 мая 2018 года, о чем будет анонсировано дополнительно.